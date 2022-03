Kijk Poetin, deze 30 landen staan als één blok achter Oekraïne

Het is nu echt allen tegen één: de 30 leiders van de NAVO-landen staan als één blok achter Oekraïne. Dát is het beeld dat ze naar Rusland wilden sturen door fysiek samen te komen in Brussel, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UA). De NAVO stuurt meer troepen naar de oostelijke flank, maar levert géén vliegtuigen en tanks. “Dat was te verwachten. Veel belangrijker is wat we niét gezien hebben: de informele gesprekken achter de schermen.”