KIJK LIVE. Samsung stelt Flip 3, Fold 3, Buds 2 en twee nieuwe smartwatches voor

iHLNDe Note is dood, leve de Galaxy Z! Vandaag stelt Samsung nieuwe smartphones voor. Verwacht geen Galaxy Note, zoals traditioneel het geval is op het einde van de zomer. Volg bij ons live de persconferentie, met commentaar van onze technologiejournalisten Lucas Wuyts en Kenneth Dée. Hieronder kan je ook de eerste details van de nieuwe gadgets lezen.

Samsung stelt twee nieuwe plooibare smartphones voor, aan een schappelijkere prijs dan de modellen van vorig jaar. Ook krijgen we nieuwe draadloze oortjes en een duo smartwatches voorgeschoteld. Maak kennis met de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3, de Samsung Galaxy Buds 2 en ook de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic!

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 en Galaxy Watch 4. © Samsung

De Samsung Galaxy Z Flip 3 moet plooibare smartphones doen doorbreken naar een breder publiek. Met een richtprijs vanaf 1.049 euro komt de Flip 3 namelijk aardig in de buurt van een meer klassieke iPhone en andere zogenaamde flagships.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 blijft een duur toestel met een prijs vanaf 1.799 euro, maar dat is toch al 200 euro minder dan de voorganger. Je krijgt er dan ook een erg grote en unieke smartphone voor die in twee te vouwen is.

Naast de prijskaartjes die minder astronomisch zijn, zijn er nog enkele andere nieuwigheden ten opzichte van de voorganger. De schermen van de Flip 3 en Fold verversen namelijk 120 keer per seconde, waardoor alles meer vloeiend kan worden geanimeerd. Bij andere smartphones vind je deze eigenschap al langer.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip 3 © Yorick Dupon

Er is ook een schermpje op de achterkant van de Galaxy Flip 3. Daarop kan je deze keer meer lezen dan het uur, zoals bij de Samsung Galaxy Flip het geval was. Het blijft niet meer dan een leuke extra, maar nu kan je bijvoorbeeld de inhoud van een melding lezen. Het scherm aan de buitenkant van de Galaxy Fold 3 ververst bovendien ook 120 keer per seconde.

Volledig scherm De selfiecamera onder het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 3 die tevoorschijn komt bij gebruik. © Yorick Dupon

De camera’s dan. Op papier zien we voorlopig weinig verschil op het vlak van specificaties bij de Flip 3. Dat is niet veelbelovend, want zeker de selfiecamera was een grote teleurstelling bij de vorige Samsung Flip. We zullen er extra aandacht aan besteden tijdens onze recensie om uit te dokteren of er verbetering te vinden is.

Bij de Fold 3 is de grote verrassing qua camera’s de selfiecamera die onderaan het grote scherm zit. Het is een sterk staaltje vernuft, want deze lijkt te verdwijnen wanneer je er geen gebruik van maakt. Hierdoor zit de selfiecamera niet meer in de weg bij het kijken van een video. De impact op de kwaliteit van je selfies, is beperkt volgens Samsung.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Fold 3 © Samsung

Er komt dus dit jaar geen nieuwe Galaxy Note-smartphones, maar fans van stylussen hoeven niet met lege handen achter te blijven. Je kan voor de Z Fold 3 kiezen uit een S Pen Fold Edition of een S Pen Pro. Die laatste is compatibel met een hele resem Samsung-toestellen. Beide pennetjes hebben een punt die terugtrekt als je te hard op het scherm duwt. Dit om te voorkomen dat je het plooibare scherm van de Fold 3 beschadigt. Wie de Fold 3 vooruitbestelt krijgt stylus en bijbehorend hoesje er gratis bij.

Tot slot belangrijk om aan te stippen, is de duurzaamheid van deze twee nieuwe smartphones. Volgens Samsung zijn de plooibare schermen aan de binnenkant van de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 tachtig procent duurzamer en ook meer flexibel dan de vorige versies. Dat valt natuurlijk moeilijk te testen.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Fold 3 © Yorick Dupon

Wat wel te testen valt, is de IPX8 waterdichtheid van beide telefoons. In mensentaal betekent dit dat de Flip 3 en Fold 3 tot meer dan een meter diep tegen water kunnen. Er is ook dit jaar werk gemaakt van de binnenkant van de plooibare smartphones bestand te maken tegen stof.

Naast smartphones is er ook aandacht voor nieuwe draadloze oortjes. De Samsung Galaxy Buds 2 werden voorgesteld en ook deze hebben actieve geluidsonderdrukking. Wanneer je omgevingsgeluid laat wegfilteren kan je in totaal tot twintig uur naar muziek of podcasts luisteren voor je de oortjes en het bijbehorende doosje opnieuw moet opladen. Zonder actieve geluidsonderdrukking kan je tot zelfs 29 uur gebruik maken van de Buds 2. Samsung verzekert ons dat ook de batterijduur van de oortjes erop vooruit gaan. De oortjes zijn de jouwe voor 149 euro.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Watch 4 © Samsung

Niet te vergeten: de nieuwe smartwatches van Samsung. Deze zijn het resultaat van een samenwerking tussen het elektronicabedrijf en Google. De Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic maken gebruik van een besturingssysteem dat de naam ‘Wear OS Powered by Samsung’ met zich mee kreeg. Daardoor zal je op deze slimme horloges ook eindelijk van de internetgigant kunnen gebruiken. Denk daarbij aan onder andere Google Maps. De Watch 4 is er voornamelijk om sportievelingen te bekoren en valt op door de compacte afwerking. De Watch 4 Classic heeft een draaibare ring die het de uitstraling van een klassiek horloge moet geven. De Watch 4 koop je vanaf 269 euro. De Watch 4 Classic is er vanaf 369 euro.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Watch 4 Classic © Samsung

De aangekondigde smartphones en smartwatches zijn vanaf vandaag te bestellen en liggen in de winkels vanaf 27 augustus.

Volledig scherm Foto bij de uitnodiging voor Samsung Unpacked 2021 © Samsung