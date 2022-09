KIJK LIVE. Partijvoorzitters gaan in debat over stijgende loonkosten, inflatie en hoge energiefacturen

WEERBE­RICHT. Code geel voor onweer vanaf de late namiddag, wisselval­li­ge week voor de boeg

Vandaag begint vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking snel toe en kunnen er enkele buitjes ontstaan. In de late namiddag neemt de kans op lokaal felle buien toe, met onweer en windstoten. Het kwik klimt tot 25 graden aan zee en in Hoog-België en tot 31 graden elders. Dat meldt het KMI, dat een code geel afgeeft voor onweer vanaf de late namiddag.

11:49