KIJK LIVE. Crisiscentrum geeft update over coronavirus in ons land - Franstalige druk om harde lockdown in te voeren

Royalty Nu nieuwe getuigenis­sen vader Andrew steeds verder de afgrond induwen: “Britten hebben medelijden met prinsessen Beatrice & Eugenie”

12:00 De verhoren van Ghislaine Maxwell, de handlanger van Jeffrey Epstein en een nieuw boek over de schatrijke pedofiel brengen de beschuldigingen tegenover prins Andrew (60) weer onder de aandacht. In Groot-Brittannië groeit de sympathie voor zijn dochters Beatrice (32) en Eugenie (30), die hun lijdensweg met waardigheid dragen. De Queen zou zelfs overwegen om de zussen meer opdrachten te geven. “Ze werden jaren afgekraakt, bespot en gehekeld om hun kledij, looks en hun privilege, maar de toon is opeens veel zachter.”