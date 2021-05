KIJK LIVE. Crisiscentrum geeft stand van zaken over dalende coronacijfers - “Horeca-uitbaters worden wakker met kater”

Twitter schort ook accounts op die boodschap­pen van Trump doorgeven

7:34 Twitter heeft deze week verschillende accounts opgeschort die het doel hadden om berichten van Donald Trump te posten. De voormalige Amerikaanse president zelf werd in januari permanent verbannen van zijn favoriete medium. Het sociale netwerk bevestigde donderdag actie te hebben ondernomen tegen deze accounts, nadat er in Amerikaanse media over bericht werd. Het gaat om accounts die boodschappen vanop Trumps blog ‘From the desk’ publiceerden.