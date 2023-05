KIJK. Juist op moment dat drone Kremlin aanvalt, beklimmen twee mensen het gebouw

Juist op het moment waarop een drone lijkt te exploderen bij een nachtelijke aanval op het Kremlin in Moskou, beklimmen twee mensen de koepel van het gebouw. Dat is te zien op beelden van de explosie. Het leidt tot speculaties over wie die mensen zijn, en wat ze op dat ogenblik aan het uitvoeren waren op het dak van het Kremlin.

Wie die mensen zijn, is voorlopig niet duidelijk. Ze maken het mysterie rond de Russische beschuldiging van een “moordaanslag” alleen nog groter. Oekraïense en Russische media schrijven dat op Telegram en andere sociale netwerken wordt gemeld dat het gaat om mensen die instaan voor de “luchtverdediging” van het Kremlin. Op het moment dat de drone explodeert of inslaat op het gebouw, lijken de twee even weg te duiken, maar ze blijven vervolgens wel op het dak staan.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontkent dat zijn land iets te maken heeft met de door de Russen gesignaleerde droneaanval. Moskou zag daarin een poging van Kiev om president Vladimir Poetin te vermoorden. “We vallen Poetin of Moskou niet aan, we vechten op ons eigen grondgebied en verdedigen onze dorpen en steden”, zei Zelensky tijdens een persconferentie in de Finse hoofdstad Helsinki.

Washington hecht ook weinig geloof aan de beweringen uit Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt alle berichten uit Moskou “met een grote korrel zout te nemen”. “Ik heb de berichten gezien, maar ik kan ze niet bevestigen”, aldus Blinken. Hij waagde zich niet aan verdere commentaar of speculaties zo lang hij de feiten niet kent.

KIJK. Eerdere beelden toonden nachtelijke explosie van een “drone” bij het Kremlin

Rusland dreigt met vergelding

De persdienst van het Kremlin had eerder bekendgemaakt dat het Kremlin in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwit was van een aanval met twee drones en wees met beschuldigende vinger naar het regime in Kiev. De drones konden worden neergehaald en er was geen sprake van schade of gewonden, maar de Russische autoriteiten bestempelden het incident niettemin als een aanslag op het leven van de Russische president Vladimir Poetin en waarschuwden voor tegenmaatregelen.

KIJK. VTM NIEUWS-journaliste Carolien van Nunen acht het niet uitgesloten dat de droneaanval een ‘false flag’-operatie is

KIJK. Alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in beeld