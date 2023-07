KIJK. Activist opgepakt na protestactie op eigen diploma-uitreiking

Geen onbekende

Het was niet de eerste keer dat Whittingham zijn creatieve vorm van protest gebruikte. Tijdens het World Snooker Championship zorgde hij al eerder voor opschudding door oranje poeder over de tafel te gooien, als uiting tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Hierdoor werd de wedstrijd tussen Robert Milkins en Joe Perry verstoord.

De Engelse student staat bekend als een actief lid van Just Stop Oil en heeft in het verleden ook al schade veroorzaakt tijdens openbare evenementen. In september vorig jaar werd hij samen met 50 andere activisten gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd nadat ze zich verzameld hadden bij de Kingsbury Oil Terminal, ondanks een gerechtelijk bevel dat hen toegang tot de locatie verbood.

“Nu of nooit”

“Wat heb je aan een universitaire opleiding als je niet eens in je eigen basisbehoeften kunt voorzien?”, zei hij verder. “Wat heb je aan een ‘opleiding’ als de samenleving om je heen instort? We hebben allemaal een keuze: stilzwijgend sterven of in verzet komen. Het is nu of nooit”