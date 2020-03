Keuringsattesten met vier maanden verlengd Belga

20 maart 2020

13u34 0 De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens wordt verlengd met vier maanden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vrijdag na overleg met GOCA. Voor de andere categorieën gaan de keuringsstations woensdag opnieuw open.

GOCA, de organisatie van de keuringscentra, besloot dinsdag om alle vestigingen te sluiten. Daardoor kwamen mensen met een vervallen keuringsbewijs in de problemen. Voor personenwagens waarvan het attest verstreek na 13 maart wordt daarom de termijn verlengd met vier maanden. Volgens Peeters wordt die maatregel onder meer genomen om te vermijden dat te veel mensen het openbaar vervoer zouden nemen, met besmettingsrisico tot gevolg.

Wie een herkeuring moest laten uitvoeren voor een kleine herstelling, mag die laten attesteren door een erkende garagist. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afstellen van lichten en uitlaatgassen, het vervangen van de voorruit of een herstelling aan het koetswerk. Wie een herkeuring moest laten uitvoeren voor een zwaarder gebrek kan langsgaan in het keuringscentrum.Die gaan op woensdag 25 maart weer open, voor herkeuringen, maar ook voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. “Het sluiten van de keuringscentra zou een forse impact hebben op de transportsector”, zegt Peeters. “Terwijl het in deze periode noodzakelijk is dat onze logistiek overeind blijft om iedereen te bevoorraden.”

De keuringsstations zullen werken volgens de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, om de bestuurders en de controleurs te beschermen.