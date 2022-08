Kernreactor Doel 3 sluit binnenkort: is dat definitief? En wat zijn de gevolgen?

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Forse kortingen op Pampers: “Ik betaalde amper 0,03 euro per luier”

Verscheidene supermarkten geven deze week fikse kortingen op Pampers. Een van de leden van Promojagers België slaagde er zelfs in om door de combinatie van hoeveelheidskortingen en bonnen die je gewoon van het internet kan halen, maar 0,03 euro per luier te betalen. “En dan moet je weten dat 0,20 euro per luier al een koopje is”, aldus Promojager Gunther Devisch.

8:30