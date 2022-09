Kernkabinet praat vrijdag voort over energiefacturen

Milieuorga­ni­sa­ties dagvaarden Vlaamse regering voor “falend mestbeleid”

Vijf milieuorganisaties, BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het “falend mestbeleid”. De dagvaarding wordt donderdag ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, nadat een ingebrekestelling in april zonder antwoord bleef. De zaak is “een ultieme poging om te streven naar gezonde waterlopen én om een algemene vergunningsstop te vermijden”, klinkt het.

17:01