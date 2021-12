Kernkabinet draait klok terug: weer naar oude regels in cultuur én cinema's mogen weer open. Politicoloog Carl Devos geeft meer uitleg in HLN LIVE

De klok wordt teruggedraaid. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft tijdens een kernkabinet dinsdagavond de opdracht gekregen om een nieuw koninklijk besluit rond de cultuursector te schrijven. De oude regels van voor het Overlegcomité van vorige week worden weer van kracht. Dat wil zeggen: maximum 200 personen binnen, zittend met mondmasker en met het Covid Safe Ticket. Die regels zouden óók voor de cinema’s gelden. Straks zou er al een digitaal Overlegcomité worden georganiseerd om dit te bekrachtigen. Zo dadelijk laat politicoloog Carl Devos in HLN LIVE zijn licht schijnen over deze coup de théâtre.

Nadat de Raad van State dinsdag de sluiting van de cultuursector had geschorst, schoof minister Verlinden zelf al het voorstel naar voren om terug te keren naar de situatie van voor het jongste Overlegcomité, waarbij de cultuursector beperkt openbleef. De federale regering zou gisteravond nog bijeen zitten over de kwestie, liet ze bij VTM NIEUWS weten.

Als minister van Binnenlandse Zaken staat Verlinden in voor het koninklijk besluit dat de sluiting van de cultuursector regelt.



“We gaan nu het arrest analyseren, om op basis daarvan beslissingen te nemen over nieuwe maatregelen”, aldus Verlinden in haar eerste reactie bij VTM NIEUWS. “Een voorstel zou kunnen zijn om terug te keren naar de maatregelen die we voordien kenden - voor het koninklijk besluit van vorige week - en dus zo met een beperkt aantal personen toch culturele voorstellingen kunnen bijwonen.” Dat is nu dus ook zo beslist.

Dat wil zeggen dat culturele instellingen de deuren opnieuw zullen kunnen openen met maximaal 200 personen binnen, zittend met een mondmasker op en met het Covid Safe Ticket.

Ook de bioscopen herbekeken

Ook de bioscopen mogen weer onder die voorwaarden openen. Het arrest van de Raad van State gold in principe niet voor cinema’s, maar ook de maatregelen voor die sector zouden herbekeken kunnen worden, gaf Verlinden al aan in het gesprek met VTM NIEUWS. “Vandaag zijn bioscopen aan een ander regime onderworpen, maar het lijkt me logisch dat de mogelijkheden voor bioscopen mee op tafel komen omdat ze in gelijkaardige omstandigheden kunnen plaatsvinden als die bij culturele voorstellingen.”

Aan VRT NWS benadrukte Verlinden nog dat het koninklijk besluit van vorige week “vele auteurs” had, en beslist werd door verschillende regeringen en cultuurministers. Nu wilde ze wel “snel schakelen”, zei ze. “De cultuursector liet haar stem luid klinken. We moeten daarmee rekening houden. Op basis van het arrest moeten we bekijken wat we kunnen doen. Met de nodige maatregelen, want de omikronvariant is in opmars.”

Overlegcomité

Een nieuw Overlegcomité, waarin ook de regionale overheden zetelen, komt woensdag bijeen over de nieuwe regeling. Het is dat Overlegcomité dat de uiteindelijke goedkeuring moet geven.

Bij het kabinet van vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) valt nog te horen dat er ook volgende week een nieuwe afspraak is. Daar moet naast de epidemiologische situatie bekeken worden hoe er op een structurelere manier gewerkt kan worden.

“Theaters en bioscopen zijn belangrijke culturele plekken, en de sector is steeds voorzichtig te werk gegaan in deze pandemie”, zegt Gilkinet. “Het is zeer goed dat zij nu opnieuw kunnen werken. Voor de toekomst moeten er meer proportionele normen komen, zodat we met dit virus kunnen leven, met respect voor ons fysieke gezondheid maar ook voor mentaal welzijn.”

