Kerncentrale Zaporizja weer aangesloten op stroomnet

De door de Russen bezette kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne is weer aangesloten op het stroomnet, nadat het donderdag zeker twee keer was afgekoppeld van de hoogspanningskabel die het complex van elektriciteit voorziet. De nucleaire waakhond van de VN (IAEA) heeft dat op gezag van Oekraïne gemeld met de mededeling dat de oorzaak van de storing niet direct bekend was.

De Russische autoriteiten hadden eerder aangegeven dat de stroomvoorziening van de centrale was afgesneden in reactie op een brand in de buurt. Volgens de Oekraïense eigenaar Energoatom was het de eerste keer dat de centrale is losgekoppeld van het Oekraïense net.

Een expert van Greenpeace zegt dat de centrale voor de koeling van alle zes reactoren afhankelijk is van een kabel naar een nabijgelegen kolencentrale in Enerhodar. Deze verbinding viel de afgelopen weken meerdere keren uit en is pas onlangs hersteld, meldt nucleair expert Jan Haverkamp van de milieuorganisatie.

Stroom uitgevallen

Eerder op de dag waren er meldingen dat in grote delen van het door Rusland veroverde zuiden van Oekraïne de stroom was uitgevallen. In de stad Cherson zou door de stroomstoring ook de drinkwatervoorziening zijn stilgevallen.

De kerncentrale van Zaporizja, ten noordwesten van Melitopol, is sinds maart in handen van Rusland en wordt volgens het Russische defensieministerie vaak onder vuur genomen door Oekraïense milities of het Oekraïense leger. Oekraïne op zijn beurt verwijt de Russen beschietingen.

Grootste kerncentrale van Europa

De grootste kerncentrale van Europa ligt op de zuidelijke oever van de rivier Dnjepr. De noordelijke oever is in Oekraïense handen. Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar van een kernramp te verkleinen.

Over een IAEA-missie naar de centrale wordt al een tijd onderhandeld. VN-topman António Guterres riep woensdag in de Veiligheidsraad in New York opnieuw op tot een internationale expertmissie, waarvoor ondanks officiële steun van de strijdende partijen nog steeds geen groen licht is. De Oekraïense energieminister sprak de verwachting uit dat de missie er de komende dagen komt, “zeker niet later dan begin september”.

De presidenten van de Verenigde Staten en Oekraïne sprake elkaar donderdag telefonisch en beiden riepen Rusland volgens het Witte Huis op om de volledige controle over de kerncentrale terug te geven aan Oekraïne en om toegang voor het atoomagentschap van de VN. De Amerikaanse regering maande Moskou vooral geen energie van Oekraïne af te tappen om bezette gebieden in Oekraïne van stroom te voorzien.

