Kermisweek met vuurwerk als afsluiter 21 augustus 2018

Haaltert maakt zich op voor bijna een week vol kermisplezier, met een feestelijk vuurwerk als afsluiter.

De kermisattracties zullen open zijn op zondag 26, maandag 27 en donderdag 30 augustus, en dat zowel in de namiddag als 's avonds. De kermis zelf begint komende vrijdag 24 augustus met de jaarlijkse kermisbelotting van vzw Dekenale Werken, om 20 uur in het Jeugdheem. Deelnemen kost 2 euro, inschrijven kan reeds vanaf 19.30 uur.





Latijnse mis

Op zondag 26 augustus is er om 10.15 uur een tweestemmige Latijnse mis, en op maandag volgt om 10 uur een zielmis, opgeluisterd door het Koninklijk Sint-Gorikskoor. Na de mis is er een samenkomst in het Jeugdheem, en nadien een rondgang langs alle drankgelegenheden op het dorpsplein, waar de sfeer opgevrolijkt wordt met gezang en een bolspel. Om 12 uur organiseert WC Jong Maar Moedig op het Bruulplein een wielerwedstrijd voor Elites met en zonder contract, en Beloften. Tussen 18 uur en 19 uur is er een happy hour, en vanaf 19 uur zijn er volksspelen in café De Fles.





FTAKKE op podium

De kermis wordt naar jaarlijkse traditie afgesloten met een optreden en vuurwerk. FTAKKE staat om 20.45 uur op het podium. De band brengt een mix van pop, rock, folk en reggae. Overigens zal de Beiaardvereniging de hele kermisweek lang kermisliedjes spelen.





(CVHN)