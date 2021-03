Kazou moet 31 kampen met overnachting annuleren tijdens paasvakantie

Meyrem Almaci: "Nadenken over afstandson­der­wijs in de scholen"

9:57 Groen-voorzitter Meyrem Almaci wil dat er wordt nagedacht over afstandsonderwijs in de scholen in bijvoorbeeld de week voor de paasvakantie. Dat heeft ze zaterdag gezegd in "De Ochtend" op Radio 1. "We moeten flexibel openstaan voor het sluiten van de scholen. Als dat nodig is, is dat nodig", klonk het.