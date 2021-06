Katholieke kerken afgebrand in Brits-Columbia

Honderden coronado­den geteld in Rusland, grote haard in Sint-Petersburg

26 juni De coronatoestand in Rusland blijft verslechteren. De voorbije 24 uur werden in heel het land 21.600 nieuwe besmettingen en 619 coronadoden gemeld. Vooral Sint-Petersburg, een van de speelsteden van het Europees Kampioenschap voetbal, wordt zwaar getroffen. Ook onze Rode Duivels speelden al twee matchen in Sint-Petersburg en er zal daar ook nog een kwartfinale plaatsvinden.