Kasteelmoord: rechters leggen zich niet neer bij wraking ADN

14u46

De rechters in de zaak van de Kasteelmoord hebben besloten om zich niet uit de zaak terug te trekken. Dat meldt persrechter Dirk Huygebaert. Het Gentse hof van beroep zal zich nu over de wrakingsverzoeken moeten buigen.

De vreemd verlopen evaluatiezitting van maandag 2 oktober is wellicht de aanleiding voor beide wrakingsverzoeken. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Die zou maandenlang vanuit de gevangenis van Ieper informatie doorgespeeld hebben over zijn gesprekken met Evert de Clercq. Van de vermeende informant is in het dossier echter geen spoor. Nochtans blijkt uit een vraag aan Pierre Serry dat de onderzoekers mogelijk wel beschikten over de informatie. De zaak werd nog complexer toen Walter Damen, advocaat van Serry, 51 pagina's met notities van A.D.B. aan alle partijen bezorgde.

Na een schorsing van een uurtje besliste de rechtbank uiteindelijk in een tussenvonnis om geen getuigen meer op te roepen. Er ontspon zich een nieuwe discussie, waarop de rechters prompt vertrokken. Dat incident vormt wellicht de aanleiding voor het wrakingsverzoek dat maandagnamiddag werd ingediend door de advocaten van Franciscus Larmit. Dinsdag legde ook de verdediging van André Gyselbrecht een verzoek tot wraking neer.

Na de wrakingsverzoeken hadden de drie rechters 48 uur de tijd om zich uit de zaak terug te trekken, maar ze hebben beslist om dat niet te doen. De griffier zal nu beide wrakingsakten en de verklaringen van de rechters overmaken aan de procureur-generaal. Het hof van beroep in Gent zal daarna binnen de acht dagen uitspraak moeten doen over de eventuele wraking van de rechters.

André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. De pleidooien in de zaak van de Kasteelmoord zouden op 6 november van start moeten gaan. Als de rechters effectief vervangen moeten worden, zal het proces ongetwijfeld weer vertraging oplopen.