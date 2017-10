Kasteelmoord: "Geen reden om rechters te vervangen" HA

17u21

Bron: Belga 0 Photo News Beklaagden Evert De Clercq, Pierre Serry en André Gyselbrecht. In de zaak van de kasteelmoord ziet het openbaar ministerie geen argumenten om de drie rechters in Brugge te wraken. Dat bleek deze namiddag voor de eerste kamer van het Gentse hof van beroep, die moet beslissen of er andere rechters aangesteld moeten worden. "Ik kan met de beste wil van de wereld geen enkele grond van gewettigde verdenking zien", zei aanklager Francis Desterbeck.

De evaluatiezitting van de correctionele rechtbank van Brugge van maandag 2 oktober vormt de aanleiding voor de wrakingsverzoeken. Toen kwam het opnieuw tot een lange discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant. Na de wrakingsverzoeken hadden de drie rechters 48 uur de tijd om zich uit de zaak terug te trekken, maar ze hadden beslist om dat niet te doen. Daardoor moet de eerste kamer van het Gentse hof van beroep bepalen of de rechters vervangen worden.



André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. De pleidooien in de zaak van de kasteelmoord zouden op 6 november van start moeten gaan. Als de rechters effectief vervangen moeten worden, zal het proces opnieuw vertraging oplopen.

Het is de rechter die het verloop van de terechtzitting bepaalt. Het is niet aan de procespartijen om aan de rechters te zeggen wat ze moeten doen Aanklager Francis Desterbeck

Lees ook Advocaten vragen nieuwe rechters in proces Kasteelmoord

"Evident"

De openbare aanklager verzet zich tegen een wraking en stelt dat de verzoeken laattijdig zijn. "Een verzoek moet onverwijld gebeuren en dat is niet gebeurd", zei advocaat-generaal Desterbeck. "Ten gronde stel ik vast dat het tussenvonnis alle middelen van de verdediging onverkort heeft gelaten. (..) Het is de rechter die het verloop van de terechtzitting bepaalt. Dat is zo evident. Het is niet aan de procespartijen om aan de rechters te zeggen wat ze moeten doen. Ik kan met de beste wil van de wereld geen enkele grond van gewettigde verdenking zien. Ik vraag de wrakingsverzoeken te verwerpen gedeeltelijk als onontvankelijk gedeeltelijk als ongegrond", zei aanklager Francis Desterbeck.