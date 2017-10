Kastanjes zoeken dit weekend? Lees dit eerst Sophie Vereycken

14u00 50 thinkstock Het mag dan wel steeds frisser en donkerder worden buiten, er zijn ook leuke kanten aan de herfst. Warme chocolademelk bijvoorbeeld, gezellig flakkerende geurkaarsen en... kastanjes rapen! Maar wat als je middenin de stad woont? Wij helpen je graag een handje(vol kastanjes).

Niets zo gezellig als samen in het bos op zoek gaan naar tamme kastanjes. Ze zijn ideaal om een herfstig decoratiestukje te maken voor in je interieur, of natuurlijk om te poffen. Bovendien is het nu het uitgelezen moment: doordat het droog is geweest de laatste dagen, zal je bijzonder weinig rotte exemplaren aantreffen. Maar waar ga je nu het best op zoek?

VLAAMS-BRABANT

Kastanjebos: hoewel de naam het tegendeel doet vermoeden, staan er in het Herentse kastanjebos tegenwoordig niet meer zoveel kastanjelaars als vroeger. Al valt er gelukkig nog steeds heel wat te rapen.



Provinciedomein: naast een mooie wandeling kan je in het gemeentepark van Kessel-Lo ook terecht voor de twee mooie kastanjelaars (en een hele hoop kastanjes, natuurlijk).



Heverleebos: bomenliefhebbers gaan best eens kijken in Heverleebos. Daar vind je namelijk een bomencollectie van 9 ha groot, met uiteraard ... tamme kastanjes!

Instagram Heverleebos

ANTWERPEN

Boelaarpark: vlakbij de kleuterschool staan enkele grote kanstanjelaars, wat de kans op een goede buit groot maakt. Al moet je misschien wel bereid zijn om te vechten met enkele kleuters.



Sorghvliedt Park: hier vind je wilde en tamme kastanjes. Als je lekker van gepofte kastanjes wil genieten, neem je best enkel de kastanjes met een wit sikje mee naar huis. Dat zijn de tamme, eetbare kastanjes.



Hof van Leysen: in het bosrijke gedeelde achter het stadspark vallen heel wat kastanjes te rapen.

Instagram Boelaarpark

BRUSSEL

Jubelpark: in deze groene oase vind je enkele eeuwenoude kastanjelaars. Prachtig om te zien, en goed voor een grote buit.



Warandepark: ook hier vind je heel wat kastanjebomen, zowel wilde als tamme. Ga dus zeker op zoek naar de kastanjes met het kenmerkende witte sikje.



De Wereweide: je moet er even voor naar Dilbeek, maar in natuurgebied De Wereweide ligt een schat aan tamme kastanjes verborgen.

Instagram Jubelpark

OOST-VLAANDEREN

Citadelpark: in hartje Gent trek je best met je boodschappentas naar het Citadelpark. Daar vind je rond oktober heel wat gevallen tamme kastanjes.



Kasteel Schouwbroek: in het pittoreske Vinderhoute vind je de verborgen parel 'kasteeldomein Schouwbroek', waar drie majestueuze tamme kastanjelaars staan. Goed voor heel wat kastanjeplezier!





Instagram Citadelpark