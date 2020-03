Kappers boos: “We moeten kiezen tussen gezondheid en zaak” LB

17 maart 2020

22u41 0

De kappers mogen volgens de nieuwe maatregel openblijven op voorwaarde dat ze slechts één klant tegelijk binnenlaten. Denny Luyckx van kappersketen Kreatos is boos om die maatregel.

“We moeten kiezen tussen onze gezondheid en die van onze werknemers enerzijds en het voortbestaan van onze zaak anderzijds. Het is ongehoord dat kappers mogen openblijven. We brengen onszelf en onze medewerkers in gevaar voor besmetting met het virus. En omdat we niet verplicht worden te sluiten op weekdagen, hebben we die dagen ook geen recht op financiële steun van de overheid zoals die er voor cafés en restaurants is. Enkel voor zaterdagen kunnen we steun krijgen. Maar dat kappers, die 45 minuten dicht contact hebben met een klant, mogen openblijven, is onverantwoord. Dit wordt een financiële ramp voor kappers.”