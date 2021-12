Kapitein van schip dat olieramp veroorzaakte voor kust van Mauritius, schuldig verklaard

Klanten bpost zullen ook in Kringwin­kels pakjes kunnen verzenden en afhalen

De Kringwinkel Maasland opent donderdag in Maasmechelen en Maaseik, in de provincie Limburg, de eerste van een nieuwe reeks afhaalpunten. Voortaan zullen klanten van bpost dus ook in De Kringwinkel pakjes kunnen verzenden en afhalen. In 2022 zullen er in totaal 11 afhaalpunten en 9 pakjesautomaten openen in verschillende Vlaamse Kringwinkels.

