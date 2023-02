Kan ‘omgekeerd woonkrediet’ helpen om rusthuisfactuur te blijven betalen? “Huiseigenaars met inkomen onder 2.000 euro kunnen zo uit armoedecijfers verdwijnen”

UPDATE Accijnsher­vor­ming vanaf 1 april: btw op energie blijft op 6 procent en sociaal tarief wordt afgebouwd

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de energiefactuur. De btw op gas en elektriciteit blijft permanent op 6 procent, maar in ruil worden er accijnzen op energie geheven. Ook wordt het uitgebreid sociaal tarief per kwartaal afgebouwd en is er een akkoord over de lagere voorschotfacturen voor energie. De regering houdt wel een noodrem bij de hand als de prijzen weer zouden stijgen. Volgens de berekeningen van de regering komt de kostprijs uit op 34 miljoen euro.

6 februari