Kan hele bevolking voor de zomer toch een eerste dosis van het vaccin krijgen? “Alternatieve aanpak bekijken”

Uittocht van dagjestoe­ris­ten uit Hoge Venen verloopt chaotisch

27 december Ook al had de Federale Politie opgeroepen om niet naar de Hoge Venen te komen, toch zijn heel wat wandelaars vandaag naar daar getrokken om van het verse sneeuwtapijt te genieten. Maar vanavond verloopt de uittocht van dagjestoeristen uit de Hoge Venen moeizaam. Er staan files. En door de sneeuwval en de kou is het moeilijk rijden. Wie het advies om niet te komen in de wind sloeg, is aan het sukkelen.