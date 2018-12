Kalender van Poetin die ijsbad neemt en fitnest verkoopt als zoete broodjes in Japan Volgens winkelketen die kalender exclusief verkoopt, is Russische president populairder dan Japanse sterren LH

17 december 2018

14u40

Bron: The Guardian 0 Ze zijn al enkele jaren een fenomeen, de nieuwjaarskalenders met foto’s van de Russische president Vladimir Poetin. In de nieuwste uitgave is te zien hoe Poetin een ijsbad neemt in het Seligermeer, aan gewichtheffen doet in een fitness en ijshockey speelt. Poetin zorgt tegenwoordig in Japan voor een stormloop op de winkelketen Loft, die de exclusieve rechten heeft op de verkoop van de officiële kalender voor 2019.

Naar aanleiding van het orthodoxe driekoningenfeest nam Poetin begin dit jaar halfnaakt een bad in het ijswater van het Seligermeer. Temperatuur: -6 graden. Dat is meteen ook de illustratie voor de maand januari.

Schattig hondje

Voor de maand juni toont Poetin dan weer zijn zachtere kant en poseert hij samen met een schattig hondje. Het is een Bulgaarse herdershond, een geschenk van de Bulgaarse premier Boyko Borisov, om Poetin te bedanken voor de bouw van een gaspijpleiding door zijn land.

Ook de sportieve kant van de 66-jarige Russische president komt tot uiting, met foto’s waarop hij ijshockey aan het spelen is of aan gewichtheffen doet in een fitness.

De officiële Poetin-kalender voor 2019 is nu zelfs populairder in Japan dan de exemplaren met foto’s van de bekende acteur Kei Tanaka en Yuzuru Hanyu, de regerende olympische schaatskampioen.

Vissend in bloot bovenlijf

Dit is niet de eerste keer dat de met testosteron doordrenkte kalenders van Poetin in de aanloop naar het nieuwe jaar een hit zijn in Japan. De officiële kalender voor 2017 bevatte foto’s van Poetin die in de sneeuw speelt met honden, waarvan een puppy van het Akita Inu-ras. Het hondje was een gift van de gouverneur van de prefectuur Akita om Rusland te bedanken voor de hulp na de natuurrampen in 2011.

Ook in 2016, toen de kalender voor het eerst in Japan verkrijgbaar was, was de uitgave populair. Poetin was toen al vissend in zijn bloot bovenlijf te zien, op een andere foto was dan weer te zien hoe Poetin judo aan het beoefenen was.

Populair bij vrouwen

Volgens Japanse media zijn de kalenders vooral populair bij vrouwen, omdat die zich aangetrokken voelen door de onconventionele stijl van Poetin en zijn onbeschaamde machismo.