‘Just Dance’, ‘Zwift’ en ‘Gran Turismo’: deze 9 games vormen eerste Olympische Spelen voor eSports

Eind juni vinden in Singapore voor het eerst de Olympische Spelen voor eSports plaats. Na kwalificaties zullen gedurende vier dagen de finalisten de strijd aangaan om de eerste Olympische kampioenen te worden in negen games, maar er is ook kritiek op het evenement.

De keuze van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) viel overduidelijk op games die een sterke link hebben met een fysieke sport. Zo zal er gestreden worden in ‘Zwift’, dat door professionele wielrenners gebruikt wordt om virtueel te koersen. Dansers zullen de strijd aangaan in ‘Just Dance’ en racen zal gebeuren in ‘Gran Turismo’. Er is een competitie virtueel schaken via Chess.com.

Daarnaast zijn er ook obscuurdere games gekozen. Zo is er ‘Tic Tac Bow’ voor boogschieten, ‘WBSC eBaseball: Power Pros’, ‘Virtual Regatta’ voor zeilen, ‘Virtual Taekwondo’ en ‘Tennis: Clash’. Van games die wereldwijd populair zijn in eSports, zoals ‘League of Legends’, ‘Counter-Strike’ of zelfs ‘FIFA’ is er dus geen sprake.

Dat brengt ook kritiek met zich mee. In ‘VRT NWS Laat’ klaagt Steven Leunens de selectie van het IOC aan. Hij is al twintig jaar actief in de sector en leidt een bedrijf dat zelf competities organiseert. “Er zitten games bij die overeenstemmen met disciplines op de Olympische Spelen, maar die zijn niet populair. Ik moest ze zelf gaan opzoeken”, zegt de co-CEO van Unlocked.

Hij is wel te spreken over de keuze om een competitie ‘Zwift’ te doen in Singapore: “E-cycling zit in de betere games van de selectie.” Maar daar stopt de positieve noot. “Het wordt nog ironischer als je weet dat de reden waarom het Olympisch Comité beslist om in te zetten op eSports is dat ze jongere generaties willen betrekken bij de Olympische gedachte. Daar worden ze ook op gewezen door hun sponsors. Maar ze schieten hun doel compleet voorbij”, zei hij donderdagavond op één.