Juncker: "Wie geen akkoord wil over brexit, heeft geen vrienden in de Commissie" EB

12u58

Bron: Belga 8 EPA Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag in Straatsburg. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag nog maar eens benadrukt dat hij wel degelijk een "billijk akkoord" met het Verenigd Koninkrijk over de brexit wil. "Wie geen akkoord wil - de 'no-dealers' - heeft geen vrienden in de Commissie", zei hij in het Europees Parlement in Straatsburg.

Gisteren reageerde Juncker al op een krantenbericht dat zei dat de Britse premier Theresa May er tijdens een diner met Juncker "gekweld" uitzag en de Commissie om hulp gesmeekt zou hebben bij de brexit-onderhandelingen. Martin Selmayr, de kabinetschef van Juncker, werd meteen verdacht als de bron van het bericht, maar hijzelf én Juncker ontkenden dat. Ook de inhoud van het bericht spraken ze tegen.

"De Commissie onderhandelt niet in een vijandig klimaat, wij willen een akkoord", zei Juncker vandaag. "Wie geen akkoord wil - de 'no-dealers' - heeft geen vrienden in de Commissie. Wij willen een billijk akkoord met Groot-Brittannië en we zúllen ook een billijk akkoord bereiken. Een 'no-deal' is niet onze werkhypothese."

Tijdens het debat in het parlement zei Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk dat de bal in het kamp van Londen ligt. Het zijn de Britten die verantwoordelijk zijn voor de uitkomst van de onderhandelingen, of het nu "een goed akkoord, geen akkoord of geen brexit" is. "Maar in elk scenario zullen we ons gemeenschappelijk belang beschermen door aan één zeel te trekken", zei de Pool, die de belangen van de 27 overige EU-lidstaten behartigt.

Vorige vrijdag stond de brexit op de agenda van de Europese top. De staatshoofden en regeringsleiders stelden er formeel vast dat de onderhandelingen nog niet ver genoeg opgeschoten zijn om naar de tweede fase over te gaan en het over de toekomstige Europees-Britse handelsrelaties te hebben.