Julie (23) richtte modelabel op zonder maten: “In plaats van small of large, kies je bij mij voor inspiring of fearless”

Beslissen­de getuigenis taxichauf­feur vandaag op programma terreurpro­ces Brussel

Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 komt woensdag de getuigenis van de taxichauffeur aan bod die de twee zelfmoordterroristen Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui en Mohamed Abrini heeft vervoerd van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek naar de luchthaven. Daarna zullen onderzoeksrechter Patrick De Coster en hoofdonderzoeker Kris Meert verder uit de doeken doen hoe het onderzoek na de aanslagen in Zaventem is verlopen.

6:05