Julian Assange krijgt toestemming om te trouwen in gevangenis

Het paar, dat twee zonen heeft, zal op 23 maart trouwen in de Belmarsh-gevangenis in het zuidoosten van Londen. Volgens Moris zullen slechts vier gasten en twee getuigen de ceremonie mogen bijwonen. Er zullen ook twee veiligheidsagenten aanwezig zijn.

“Uiteraard zijn we heel erg opgetogen, ook al zullen de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Julian kijkt uit naar de trouw omdat hij eindelijk kan doorgaan, maanden nadat we een eerste verzoek indienden”, verklaarde Moris aan AP.

Gevlucht

De Australiër vluchtte in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij uiteindelijk zeven jaar woonde. In 2019 werd Assange uit het pand verwijderd en vervolgens veroordeeld tot een celstraf voor het overtreden van de afspraken van zijn vrijlating op borgtocht. De 50-jarige Australiër zit sindsdien vast in Londen.

Daar vecht hij een uitlevering aan de VS aan. De Verenigde Staten beschuldigden hem ervan sinds 2010 meer dan 700.000 geclassificeerde documenten te hebben vrijgegeven over de militaire en diplomatieke activiteiten van de VS, met name in Irak en Afghanistan. Er lopen een heleboel aanklachten tegen hem en hij riskeert in totaal tot maximaal 175 jaar cel. Volgens zijn medestanders vormt de zaak een ersntige aanslag op de persvrijheid.