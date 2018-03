Judas was zo slecht nog niet: misschien was de verrader van Jezus wel geen verrader Sander Van Walsum

30 maart 2018

12u21

Bron: De Volkskrant 0 Miljoenen Nederlandse kijkers waren gisteren bij The Passion weer getuige van de kus waarmee Judas zijn vroegere held Jezus verraadde. Aan die handeling dankt Judas zijn duistere reputatie. Zijn naam is onderdeel van uitdrukkingen met een negatieve lading: judaskus, judasgroet (valse groet), judasloon (verradersloon) en judaszoon. Antisemieten, tot aan Julius Streicher aan toe, hebben naar Judas de Godsmoordenaar verwezen. Door zijn toedoen zou Jezus aan het kruis zijn gestorven – de gebeurtenis die vandaag, op Goede Vrijdag, wordt herdacht.

Maar wie Judas was, wat hem tot die ene daad heeft gebracht en of die daad hem is aan te rekenen, daarover verschillen theologen en andere geïnteresseerden al eeuwen van mening. Alleen over het feit dat een van de twaalf discipelen Judas Iskariot werd genoemd – een andere discipel heette Judas Taddeüs – heerst consensus. Maar over de betekenis van die achternaam heerst dan weer onenigheid: de een meent dat die verwijst Keriot, een plaatsje bij Hebron waaruit hij afkomstig zou zijn, de ander ziet er een verwijzing in naar het Latijnse sica: dolk.

