Journalist deelt eerste indruk van Apple-bril Vision Pro met prijskaartje van 3.499 dollar

Het is niet elke dag dat Apple een sprong waagt in een nieuwe categorie. De Vision Pro van 3.499 dollar kan volgens sommigen zelfs de doorbraak betekenen voor virtual en augmented reality. Technologiejournalist Friso Weijers van Tweakers was erbij tijdens de presentatie en kon daarna een eerste keer kijken naar de bril. “Apple beweert dat de bril nu al een goede deal is”, schrijft hij.

KIJK. Alles wat je moet weten over de Vision Pro

Apple koos ervoor om de Vision Pro te ontwerpen in de eigen kenmerkende stijl. “Met een behuizing van aluminium en glimmend glas lijkt het gedeelte vooraan ongeveer even dik als een MacBook. Door het gevlochten textiel dat de ruimte rondom je gezicht en de bril afsluit, steekt de bril vanaf de voorkant van je hoofd toch nog een aardig stuk uit”, ziet de Tweakers-technologiejournalist.

Volledig scherm De hoofdband achteraan de Apple Vision Pro is geribbeld zodat je hoofd koeler blijft tijdens gebruik. © REUTERS

Vooraan de bril is er een scherm ingebouwd waardoor de ogen van de gebruiker van de Vision Pro te zien zijn voor de buitenwereld. “Op die manier moet het lijken alsof je de drager aankijkt. Als die de omgeving niet kan zien, geeft de bril het ook aan”, volgens Weijers. “Dat lijkt een slimme manier om je niet helemaal af te sluiten voor je omgeving, wat met andere VR-brillen wel gebeurt. Ik ben benieuwd hoe goed Apples oplossing in de praktijk werkt”, vervolgt hij. Erg helder is dat scherm namelijk niet en het glas aan de buitenkant reflecteert de omgeving.

Volledig scherm Wanneer de gebruiker de omgeving niet kan zien, toont de Apple Vision Pro een kleurrijke animatie op het buitenste scherm. © Getty Images via AFP

Er zijn nog veel vraagtekens te plaatsen bij de schermpjes aan de binnenkant van de Vision Pro. Friso Weijers wijst erop dat ze wel erg scherp zijn en kleuren goed zouden moeten kunnen weergeven, maar over de helderheid is er nog onduidelijkheid. “Waar Apple ook niet over sprak, is de beeldhoek die de VR-bril kan bieden. Bij andere headsets is die niet even groot als het gebied dat je ogen in het echt kunnen zien”, vraagt hij zich af.

Aangezien het idee is dat je de bril voor lange duur moet kunnen dragen, is het gewicht van de bril van groot belang. “Naar verluidt was dat een van de aandachtspunten bij de ontwikkeling. Apple heeft wel een beetje gesjoemeld door de accu onder te brengen in een apart kastje ter grootte van een kleine powerbank. De gebruiksduur is in ieder geval niet heel lang: zo’n twee uur volgens Apple”, schrijft de journalist. Je kan de bril wel gebruiken terwijl die in het stopcontact zit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een grote innovatie bij de Vision Pro is hoe je het toestel bestuurt. “Je bedient het systeem niet met controllers, zoals bij andere brillen, maar met een interessante combinatie van oogtracking, handtracking en stemherkenning. Dat kan wel eens een gouden combinatie zijn”, aldus Weijers. “Fijn is dat je alsnog een toetsenbord, muis en zelfs controllers kunt gebruiken met de Vision Pro als je dat handiger vindt.”

Tijdens de presentatie had Apple het vooral over wat je als individuele gebruiker ermee kan doen. Het ging van videobellen via FaceTime tot Vision Pro gebruiken als vervanging voor een bureau voor beeldschermen. “De Vision Pro is uiteraard ook een manier om naar films en series te kijken, waarbij je zelf de grootte van het scherm kunt kiezen en de ruimte eromheen kunt dimmen”, schrijft de Tweakers-redacteur. “Opvallend is dat Apple het weinig had over videogames, misschien wel het belangrijkste gebruiksdoel voor de meeste andere headsets.”

Volledig scherm Wanneer je de Apple Vision Pro gebruikt, kan je een virtueel scherm te zien krijgen om bijvoorbeeld films en series te bekijken. Op deze foto is de App Store van visionOS te zien. © Apple

De Apple Vision Pro ligt pas begin volgend jaar in de VS in de winkelrekken. Of, wanneer en voor welke prijs we de bril in België kunnen kopen, is koffiedik kijken.

Sowieso heeft het toestel vooral ontwikkelaars als doelpubliek. “Die moeten de komende maanden en jaren aan de slag om van Apples nieuwe platform een succes te maken”, analyseert Friso Weijers. “Unieke ervaringen die je alleen op de Vision Pro kunt zien, kunnen de torenhoge prijs van 3.499 dollar misschien wat dragelijker maken, hoewel Apple beweert dat de bril nu ook al een goede deal is, omdat hij een televisie, surroundsysteem en computeropstelling zou kunnen vervangen.”

KIJK OOK. De persconferentie over de Vision Pro, samengevat in anderhalve minuut