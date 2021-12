José Reynaert, de oudste voetballer die nog in eerste klasse speelde, wordt 100 jaar: “Als Club won, kregen we 300 frank”

Hij hoort niet al te best meer. “Ge moet luid praten.” Zijn evenwichtsgevoel is niet meer wat het ooit was. “Als ge mij nu laat jongleren met de bal, lig ik direct op mijn rug.” Lopen zoals in zijn voetbaldagen is er niet meer bij. “Toen was ik ráp. Daarom dat ze mij bij de Club vroegen, hé.” Dit is het verhaal van José Reynaert (100), rechtsbuiten bij Club Brugge tussen 1938 en 1947. Oudere voetballers die nog in eerste klasse hebben gespeeld vind je niet meer. “300 frank voor een overwinning kregen we. Dat was véél geld: een pintje kostte toen 1 frank.”