Joris Van Cauter, de advocaat van ‘de uitgespuwden’: “Ook ik wil ‘Justice for Sanda’. Maar ik wil ook een eerlijk proces”

Sparen Nu Rabobank.be stopt: bij welke banken vind je nog een mooie rente?

1 juli Op 1 juli 2022, over precies één jaar, legt Rabobank definitief de boeken neer. Nu de Nederlandse bank geen overnemer heeft gevonden voor Rabobank.be, bouwt ze een overgangsjaar in voor haar spaarders. 228.000 Belgische klanten moeten dus op zoek naar een nieuwe bank. Hoe pak je zo'n zoektocht aan en bij welke uitdagers kan je terecht voor een even hoog of zelfs beter spaarrendement? Spaargids.be zocht het voor je uit.