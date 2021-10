Jongetje (6) dat deze week in vijver viel is overleden

De jongen verkeerde sinds donderdag in kritieke toestand, maar is nu dus overleden. Meer informatie wil het parket niet meedelen. Vrijdag kwam het parket op basis van de vaststellingen van de wetsarts en de verhoren van verschillende getuigen al tot de conclusie dat met het incident geen geweld of kwaad opzet gemoeid was. “We kunnen bevestigen dat dit een ongeval betreft door enkele spelende kinderen”, zei parketwoordvoerster Carol Vercarre.

Het incident deed zich donderdagnamiddag omstreeks 16 uur voor, aan een vijver vlak bij een woonzorgcentrum op de August De Maeghtlaan in Halle. Twee broers van 6 en 11 jaar oud uit Tubeke sprongen er in een vijver om een bal uit het water te halen. Een 44-jarige man uit Halle die voorbijliep, sprong na hulpgeroep van andere kinderen ook in de vijver om de twee broers te redden, maar raakte daarbij zelf in moeilijkheden. Een andere man kon daarop zowel de eerste man als de jongen van 11 uit het water halen. De jongen was onderkoeld maar nog in leven, de man was overleden.