“Jonge vrouw aangerand op Couleur Café terwijl ze in tent ligt te slapen”

Antwerpen Na controver­se over “spuugle­lij­ke aanbouw” is het Steen laureaat voor erfgoed­prijs

Opvallend: het Steen in Antwerpen - vorig jaar nog zwaar onder vuur omwille van de “spuuglelijke aanbouw” - is een van de drie laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2022. Dat meldt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. De andere kandidaten zijn de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen.

12:57