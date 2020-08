Jonge moordenaars, slot. Gillian Vandamme (17) sloeg bejaarde vrouw schedelbreuk en verkrachtte haar: “Ik wilde wel eens weten hoe dat voelde"

“Eén van de gruwelijkste moorden die ik ooit heb gezien." De Brugse procureur Jean-Marie Berkvens - op de drempel van zijn pensioen - is onder de indruk als hij op 7 januari 2013 buitenkomt uit de statige villa met zwembad in Ardooie. In de woonkamer ligt het zwaar toegetakelde lichaam van Maurisette Poiré (83), alleenwonende weduwe van de West-Vlaamse industrieel Theo Van de Loock. Uit de verhoren van dader Gillian Vandamme (17) blijkt dat de lijdensweg van het slachtoffer nog erger is geweest dan de speurders al dachten. Vandamme stak, sloeg en schopte de bejaarde vrouw een schedelbreuk. Hij sleurde haar op de tafel, trok haar kamerjas omhoog en verkrachtte haar. Onze assisenverslaggever Erwin Verhoeven blikt voor onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ terug op de ophefmakende zaak.