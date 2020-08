Jonge moordenaars (deel 5). ‘Adolf Goris’ (19) loste vier dodelijke schoten voor wat gemorst bier

Zaterdag 3 augustus 2002. Jürgen Goris (19) wil er eens stevig invliegen. Als hij om 14 uur wakker wordt, rijdt hij naar de sporthal in Keerbergen. Met een vriend slaat hij er een stuk of vijf pinten achterover. Thuis toont hij zijn nieuwe aanwinst: een halfautomatisch pistool. Als hij 's avonds met vrienden naar een scoutsfuif in Onze-Lieve-Vrouw-Waver vertrekt, neemt hij het pistool mee. "Wat als we straks gefouilleerd worden?", maakt één van hen zich zorgen. 'Den Bolle' of 'Bolle Gijs', zoals zijn vrienden hem noemen, wuift de bezwaren weg. Onze assisenverslaggever Erwin Verhoeven blikt voor onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ terug op de ophefmakende zaak.