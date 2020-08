Jonge moordenaars, deel 4. ‘Hartsvriendinnen’ steken apothekersweduwe dood: “Als het over twee minuten niet gebeurd is, doe ík het”

Op een avond in 1999 trekken twee vriendinnen, Geertje en Nancy, naar het casino. Ze vergokken er 100.000 frank (2.500 euro), dan nog een zeer aanzienlijk bedrag. Wanneer Geertje de volgende ochtend haar laatste 30.000 frank (750 euro) vergokt, belt ze Nancy. “Ge moet dringend komen. We hebben serieuze geldproblemen.” Alle mogelijkheden worden overlopen. Een overval op een bank? Te omslachtig. Op een nachtwinkel? Te riskant. Plots denkt Geertje aan haar huisbazin, Maria D’Hooge (89). Zij is de weduwe van een apotheker, heeft een heleboel eigendommen en moét er dus wel warmpjes bij zitten. Geertje en Nancy trekken met een mes en stroomstootwapen naar haar appartement. Onze assisenverslaggever Erwin Verhoeven blikt voor onze zomerreeks ‘Jonge moordenaars’ terug op de ophefmakende zaak.