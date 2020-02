Exclusief voor abonnees

Johan (51) zit in quarantaine: “Verveling en isolement worden grotere vijanden dan het coronavirus zelf”

Johan Smets en zijn Chinese vrouw zitten 14 dagen in quarantaine

Luc Beernaert

03 februari 2020

15u46

0

Sinds gisteravond zit Johan Smets (51) samen met zijn Chinese vrouw Fu Jianhua in een kamer in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek. Toen we hem gisteren aan de lijn kregen, wist hij al: niet het virus wordt de komende twee weken in quarantaine zijn grootste uitdaging, maar de verveling.