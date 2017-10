Jihadisten uit Raqqa nu in handen van geheime diensten 18u00

Bron: Belga 0 REUTERS Na de strijd in het vroegere bolwerk Raqqa van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is een reeks buitenlandse jihadisten in handen van westerse diensten gevallen. Dit heeft de ngo Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten gezegd.

Aan het einde van de gevechten hebben terroristen zich overgegeven en zijn ze overgedragen aan geheime diensten van de VS en Frankrijk, luidt het.



Kort voor de val van Raqqa meldde de in Groot-Brittannië gevestigde ngo dat er in de Syrische stad ook de draaischijven zaten van de aanslagen in Parijs van november 2015.