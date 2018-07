Jeugdbestuur Eendracht stapt op EXODUS NA ONENIGHEID MET VOORZITTER PATRICK LE JUSTE RUTGER LIEVENS

20 juli 2018

02u27 0 Het voltallige jeugdbestuur van Eendracht Aalst is opgestapt, zo melden ze zelf via Facebook. Een gevolg van onenigheid met voorzitter Patrick Le Juste. "We hebben gevochten voor een aparte vzw voor de jeugd van Eendracht Aalst, maar dat is niet mogelijk", klinkt het. "En in deze omstandigheden kunnen we niet op een constructieve manier doorgaan."

Er was al langer onenigheid tussen het jeugdbestuur van Eendracht Aalst en Patrick Le Juste, de grote man van de club. In de voorbije dagen stapten al enkele bestuursleden op, en nu is de rest gevolgd. "Na maandenlang overleg tussen het hoofd- en jeugdbestuur van Eendracht Aalst heeft het voltallige jeugdbestuur ontslag genomen", zo luidt een verklaring op Facebook. "De inzet van dat overleg was nochtans niet min. Wekenlang werd er gevochten voor het behoud van een aparte vzw voor de jeugd - nog niet zo lang geleden nog één van de vereisten voor een borgstelling van de stad Aalst."





Volgens de ontslagnemende bestuursleden zullen de jeugdspelers er niets van merken. "De bal ging aan het rollen na het ontslag van twee drijvende krachten van het jeugdbestuur", klinkt het. "We hebben de voorbije drie jaar in samenwerking met de sportieve cel heel wat werk verzet, en de toekomst zag er rooskleurig uit. Maar in de gegeven omstandigheden is het niet langer haalbaar om op een constructieve manier verder te werken. Mensen bedreigen met claims is geen gezonde basis voor een samenwerking. In afwachting van een nieuw jeugdbestuur werd ervoor gezorgd dat het nieuwe seizoen zonder problemen opgestart kan worden. Het jeugdbestuur wenst alle opleiders, begeleiders en medewerkers te bedanken voor hun inzet in de voorbije jaren."





Neuzen in dezelfde richting

Voorzitter Patrick Le Juste laat intussen weten dat hij van Eendracht Aalst één goed draaiend bedrijf wil maken. "Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan", zegt hij. "Vanuit de Belgische voetbalbond wordt dat ook gevraagd om op alle vlakken op dezelfde lijn te zitten. Het is de bedoeling om de jeugd van Eendracht Aalst in te passen in onze nieuwe CVBA, om zo één groot en sterk Eendracht Aalst uit te bouwen. Er werd lang gepraat met het jeugdbestuur, maar uiteindelijk hebben we zes maanden verloren. Op een bepaald moment moet je dan zeggen: 'Hier stopt het'."





Onder vroegere bestuursploegen van Eendracht Aalst gebeurde het al eens dat financiële tekorten bij de eerste ploeg opgevangen werden met geld dat opgehaald werd via de jeugdwerking. "Maar dat is nooit het geval geweest sinds wij het op Eendracht voor het zeggen hebben", zegt Le Juste nog. "De financiën van de jeugd zullen niet vermengd worden met de rest."