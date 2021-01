J&J denkt coronavaccin in maart beschikbaar te hebben - Voorraden mondmaskers aangevuld

Amerikaans Hoogge­rechts­hof maakt toegang tot abortuspil­len moeilijker: “Irratio­neel, ongerecht­vaar­digd en buitenpro­por­ti­o­neel”

13 januari Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft, in zijn eerste beslissing over abortus sinds de benoeming van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett, de toegang tot pillen voor de afbreking van een zwangerschap moeilijker gemaakt. In een beslissing die dinsdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt is, reactiveert het hof een regeling waarbij vrouwen ondanks de coronapandemie naar een kliniek of artsenpraktijk moeten gaan om abortuspillen met de stof mifepriston te krijgen.