Jelle (27) is intussen al tien jaar spoorloos: zal moordverdachte ‘Brutus’ de stilte doorbreken?

Vlaams Parlement keurt kader voor afstandson­der­wijs in secundair goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het kader goedgekeurd dat afstandsonderwijs of hybride onderwijs in het secundair onderwijs structureel verankert. In dat kader is er ook een bovengrens voor het aandeel afstandsonderwijs vastgelegd. Voor de eerste graad gaat het om maximaal 20 procent van de tijd, voor de tweede graad om maximaal 30 procent en voor de derde graad om maximaal 40 procent. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moeten scholen wel garanties voorzien voor kwetsbare kinderen. Zij moeten altijd het recht hebben om onderwijs op school te volgen.