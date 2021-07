Jeff Bezos (57) wordt straks ook rijkste mens in de ruimte: dit is het vluchtverloop, zij vliegen ook mee

Indien alles volgens plan verloopt, kent de ruimtevaart vandaag een reeks primeurs. Om 15 uur (Belgische tijd) moet van op een afgelegen site in het westen van de Amerikaanse staat Texas de New Shepard-draagraket vertrekken van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos (57), de rijkste man ter wereld. De raket vloog reeds vijftien keer onbemand, maar dit keer is het menens.

De New Shepard-raket moet ervoor zorgen dat een capsule naar een hoogte van 106 kilometer vliegt, of net in de ruimte. Daar, drie minuten na de start, kunnen de inzittenden hun gesp losmaken en ervaren wat gewichtloosheid is. Ze kunnen ook enkele minuten naar onze planeet en het donkere van de ruimte turen.

De draagraket keert autonoom naar een landingsplaats ten noorden van de lanceerplaats terug, terwijl de capsule een vrije val maakt. Drie enorme valschermen en remmotoren moeten ervoor zorgen dat zij zachtjes landt in de woestijn. In totaal duurt de vlucht ongeveer elf minuten.

Broers

New Shepard is bedoeld voor ruimtetoerisme en Bezos wil zijn onderneming met glans op de kaart zetten. Hij heeft beslist om zelf mee te vliegen bij de eerste bemande vlucht, waardoor hij meteen de rijkste mens in de ruimte wordt. Ook zijn broer Mark (53) vliegt mee. Zo gaan voor het eerst twee broers samen de ruimte in.

Zij hebben nog twee gezellen: de Amerikaanse luchtvaartpionier Wally Funk die met 82 jaar de oudste vrouw én mens in de ruimte wordt en de Nederlander Oliver Daemen (18), meteen de jongste.

Aanvankelijk zou een zitje gaan naar iemand die op een veiling 28 miljoen dollar had geboden voor de trip. Maar door een “agendaconflict” zal de onbekende pas later zijn of haar vlucht maken.

Ruimtegrens

Blue Origin heeft concurrenten zoals Virgin Galactic van Richard Branson. De 71-jarige Brit heeft de 57-jarige Bezos afgetroefd, door op 11 juli de eerste bemande testvlucht van zijn VSS Unity mee te maken. De stichter van Amazon zal echter hoger vliegen dan de stichter van het Virgin-imperium want die haalde "slechts" 86 kilometer. Wat het eigenlijk een suborbitale vlucht maakt, want 100 kilometer hoogte geldt als de grens van de ruimte.

In september wil ook SpaceX voor het eerst zijn Crew Dragon-capsule voor ruimtetoerisme aanwenden.

Reeds lang een speler op de markt voor ruimtetoerisme is Space Adventures, dat ruimtetoeristen met Russische Sojoez-capsules naar het Internationaal Ruimtestation stuurt. De eerste was in april 2001 de Amerikaan Dennis Tito.

