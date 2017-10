Jef Vermassen en Burgemeester Aalst: "Breng onderzoek Bende van Nijvel terug naar Vlaanderen" MV

13u30

Bron: Belga, VRT NWS 0 BELGA Als blijkt dat er de komende dagen niets gebeurt met de recente onthullingen in het dossier van de Bende van Nijvel, moet het dossier terug naar Vlaanderen komen. Dat stelden advocaat Jef Vermassen, de raadsheer van één van de slachtoffers, en Chrisoph D'Haese, N-VA-kamerlid en burgemeester van Aalst, waar de Bende destijds ook toesloeg.

Zaterdag berichtten Het Laatste Nieuws en De Morgen dat een gewezen rijkswachter van Aalst en ex-lid van de Groep Diane in 1995 op zijn sterfbed erkende dat hij de 'Reus' van de Bende was. Meteen doken er kritische geluiden op dat de naam van de man reeds in het dossier stak en dat dit spoor nooit ernstig onderzocht was. Advocaat Jef Vermassen, die vorige week reeds suggereerde de naam van één van de daders te kennen, was zowel in De Zevende Dag (Eén) als nadien het VTM NIEUWS kritisch over de handelswijze van de speurders. "Als men destijds de (robot)foto's van de verdachten van de aanslagen naar de politiekantoren had gestuurd, had hij - de vermoedelijke reus, nvdr. - zijn eigen foto gezien", aldus Vermassen.



Het stilzwijgen rond het onderzoek naar de Bende van Nijvel moet worden doorbroken volgens Christophe D'Haese.

Anonieme brief

Vermassen, die opmerkte dat hij vorige week de naam van de betrokkene niet had kunnen noemen omdat hij dan het geheim van het onderzoek geschonden zou hebben en een celstraf riskeerde, was in De Zevende Dag ook kritisch voor de werkwijze van de huidige speurders van cel naar de Bende van Nijvel. Zo had hij een anomieme brief gekregen van iemand die beweerde zelf lid van de Bende van Nijvel te zijn geweest. "Ik heb die brief zelf doorgestuurd naar de procureur-generaal in Gent. Ik was toen nog maar 67 en nog actief als vervangend rechter. Die heeft de brief overgemaakt naar de onderzoekscel". Op een bijeenkomst met slachtoffers, waar hij als advocaat van het slachtofer aanwezig was vroeg hij een speuder van de onderzoekscel wat er precies met zijn brief gebeurd is. Een dag later kreeg hij het antwoord dat de brief niet eens geopend was.



Hij stelde zich dan ook, net zoals burgemeester D'Haese de vraag of het dossier niet beter terug naar Vlaanderen zou komen. Het onderzoek naar de Bende van Nijvel werd aanvankelijk door het parket van Dendermonde gevoerd, maar werd 'gecentraliseerd in Charleroi' wat destijds tot heel wat protest leidde.

Stroomversnelling

D'Haese hoopt dat het onderzoek nu in een stroomversnelling kan komen. "Ik kan niet bevestigen of deze piste daarvoor zal zorgen. Er zijn inderdaad al heel wat opflakkeringen geweest in het onderzoek de voorbije 35 jaar", aldus de Aalsterse burgemeester. "Maar men kan dit niet onder de mat vegen of in de doofpot steken, dat voelt iedereen aan."