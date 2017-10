Jean Pierre Van Rossem: "Ons landje is een maffiastaat waar niemand nog te vertrouwen valt" FT

16u10 0 RV Jean Pierre Van Rossem begin dit jaar in gesprek met YouTuber Bert De Clercq waar hij vertelde dat het leven voor hem niet meer hoefde. "Het wordt dringend tijd dat er een onderzoek komt naar het onderzoek." Een van de meest flamboyante figuren van de jaren tachtig en negentig, Jean Pierre Van Rossem, spreekt onomwonden over de nieuwe wendingen in de speurtocht naar de Bende van Nijvel en is allesbehalve mals voor de Belgische staat. "Dit is materie voor het Internationaal Strafhof van Den Haag", zegt hij.

Een van de daders van de Bende van Nijvel is ontmaskerd. Een oude wonde wordt opnieuw opengereten, want hoe in godsnaam is het mogelijk dat na al die jaren nog geen enkele dader achter de tralies zit - laat staan, geïdentificeerd werd? "Ofwel zijn de onderzoekers in het Bende-dossier compleet onbekwaam, ofwel kregen ze instructies van hoger hand niets met de namen te doen", zegt Van Rossem in een Facebookpost.



De ex-politicus, die zich een tijdlang heeft verdiept in de moord op PS'er André Cools in 1991 en daar een boek over uitbracht, schrijft hoe hij in 1995 bezoek kreeg van een voormalig gangster. Die vertelde hem dat er niet één, wel drie reuzen van de Bende van Nijvel waren geweest en dat ze alle drie deel hadden uitgemaakt van rijkswachtsgroep Diane. "Eén van die drie - volgens de man met wie ik sprak een kleine garnaal, een klusjesman in de terreurgroep - was C.B. uit Dendermonde."



"Toen ik hem vroeg of het gerecht daarvan op de hoogte was bevestigde hij mij dat hij de drie namen had doorgespeeld aan onderzoeksrechter Ancia uit Luik die toen het onderzoek in de moord op Cools leidde. Als dat waar was dan zat de naam van C.B. al minstens sedert 1995 in een gerechtelijk dossier. [...] Dat er tot zijn dood in 2015 niets met de naam werd gedaan, valt moeilijk te geloven." (lees door onder de post)

Politici met boter op het hoofd

Van Rossem vindt het dan ook hoog tijd dat er een onderzoek gevoerd wordt naar het onderzoek en dat "zo ver mogelijk van de maffiastaat die ons land is". "Wie klaarheid wenst in de hele zaak rond de Bende van Nijvel moet eindelijk maar eens stoppen met dromen. Er moet DRINGEND een onderzoek komen naar het onderzoek. Maar in een zaak waar gewezen politici van vrijwel alle partijen boter op het hoofd hebben, waar rechters gechanteerd werden, waar een staat die zijn eigen burgers liet vermoorden zelf een onderzoek naar het onderzoek zou voeren, helpen geen parlementaire commissies of geen Belgische gerechtelijke onderzoeken."

Misdaden tegen de mensheid

Voor Van Rossem zijn de feiten gepleegd tussen 1982 en 1985 "een reeks misdaden tegen de mensheid". En dus moet de materie overgelaten worden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.



"Het Internationaal Strafhof lijkt mij zowat de enige uitweg te zijn om ooit klaarheid te verwerven in het goed georkestreerde geklungel dat ontstond nadat we onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek uit handen namen en het overhevelden naar Wallonië. Een onderzoek naar het onderzoek moet een exclusiviteit worden van onbevooroordeelde professionele magistraten die zich realiseren dat het landje België alle ingrediënten bevat van een heuse MAFFIASTAAT waar uiteindelijk NIEMAND nog te vertrouwen valt."

