Je uitleven op voodoopopje van je baas is goed voor je gezondheid zegt nieuwe studie (en ook voor bedrijf waarvoor je werkt) KVDS

07 maart 2018

20u45

Bron: The Leadership Quarterly, The Telegraph 2 Ontevreden medewerkers toelaten om zich eens helemaal te laten gaan op een voodoopopje van hun baas, kan hen minder wraakzuchtig maken en hun werk ten goede komen. Dat is het besluit van een nieuwe studie van de Wilfrid Laurier University in het Canadese Ontario. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Leadership Quarterly.

Bij de studie waren 229 werknemers betrokken uit de Verenigde Staten en Canada. Hoewel de onderzoekers echte vergeldingsacties expliciet afkeuren als werknemers slecht behandeld worden door hun meerdere, vonden ze wel een positief effect in ‘symbolische’ vergeldingsacties. Die verlaagden gevoelens van onrechtvaardigheid met maar liefst een derde.

Vergelding

“Voor een slachtoffer is een dergelijke vergelding iets goeds”, aldus dr. Lindie Liang van de Lazaridis School of Business and Economics. “We ontdekten dat een eenvoudige en onschuldige symbolische vergeldingsactie werkte. Denk maar aan naalden in een voodoopopje steken of dartspijltjes naar een foto van je baas gooien. Het gaf de testpersonen het gevoel dat ze wraak namen en gaven hen een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat kwam hen psychologisch ten goede.”

Tijdens de studie werd aan de testpersonen gevraagd om zich een situatie op het werk voor de geest te halen, waarin ze het gevoel hadden gehad dat ze onheus waren behandeld door hun meerdere. Een aantal van de testpersonen kreeg vervolgens een online voodoopopje, dat ze naar hun baas mochten noemen. Vervolgens mochten ze er naalden insteken, mochten ze het knijpen met een pincet en zelfs in brand steken. Een ander deel van de testpersonen mocht dat niet.

Bitter

Nadien werd de deelnemers gevraagd om een test af te leggen, waarbij woorden moesten worden vervolledigd. Zij die zich uit hadden geleefd op de voodoopopjes waren veel minder bitter en legden de test beter af. “De resultaten suggereren dat een dergelijke symbolische vergelding niet alleen goed is voor het betrokken individu, maar ook voor het bedrijf in zijn geheel. Want een gevoel van rechtvaardigheid is belangrijk voor een werknemer om zich goed te voelen en goed te presteren.”