Jarige G-afdeling TTC Zele zet trouw lid in de kijker Yannick De Spiegeleir

10 december 2018

16u07 1 Tafeltennisclub Zele dat volgend jaar zijn 35-jarig bestaan viert, had afgelopen weekend ook wat te vieren. Haar G-afdeling, die mensen met een beperking elke zaterdag laat pingpongen in sporthal De Zeven, mocht zes kaarsjes uitblazen.

Naar aanleiding van deze verjaardag werd Peter Van De Steene in de bloemetjes gezet. “Peter is lid van het eerste uur, is present op alle trainingen en is steeds goed gezind. En of nu de zon schijnt of het regent, niets of niemand houd hem tegen om met zijn rolstoel steeds aanwezig te zijn op de wekelijkse training”, zegt Marc Neus van TTC Zele. Met lidmaatschap bij Parantee-Psylos en Special Olympics trekt de club niet enkel spelers aan van Zele zelf, maar ook uit Lokeren, Dendermonde, Berlare, Kalken, Laarne en zelfs uit Melle. Mensen met een beperking of hun begeleiders die meer info wensen over de G-afdeling van Tafeltennisclub Zele, kunnen contact opnemen via ttczele@hotmail.com.