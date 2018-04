Japanse wetenschappers ontwikkelen urinetest om kanker op te sporen: “Tegen 2020 bruikbaar” kg

17 april 2018

17u12

Bron: Daily Mail 3 Japanse wetenschappers binnen het bedrijf Hitachi ontwikkelden ’s werelds eerste urinetest om kanker op te sporen. Zo’n test is minder invasief dan de bloedonderzoeken die nu vaak worden gebruikt om de kankerdiagnose te stellen. Tegen 2022 hoopt het team van wetenschappers de technologie op de markt te brengen.

De technologie achter de test werd twee jaar geleden al ontwikkeld, maar wordt nu voor het eerst getest in een reeks van klinische experimenten. Meer dan tweehonderd urinestalen zullen met behulp van de methode getest worden op borst- en darmkanker, naast enkele veelvoorkomende kankers bij kinderen. De test detecteert bepaalde stoffen in de urine die fungeren als ‘biologische markeerders’ van kanker.

“Als deze methode wordt ingezet, dan zal het veel makkelijker worden voor mensen om zich te laten testen op kanker, omdat het niet nodig zal zijn om naar een ziekenhuis te gaan,” zegt onderzoeker Chiharu Odaira die meewerkte aan het project. Tot nu toe is de eerste stap voor het testen op kanker meestal een bloedonderzoek, mammografie of endoscopie. De urinetest zou niet per se in het ziekenhuis moeten gebeuren, en is minder invasief dan de huidige onderzoeken.

Tegen 2020 moet de technologie op de markt komen, hoopt Odaira. “Hoewel dat afhangt van verschillende dingen, zoals wanneer we de toestemming van de autoriteiten krijgen.”