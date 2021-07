Japanse premier kondigt officieel noodtoestand aan tijdens Olympische Spelen

Studie: hittegolf in Noord-Amerika zo goed als ondenkbaar zonder klimaatver­an­de­ring

3:28 De extreme hitte die zich voordeed in het westen van Noord-Amerika, met temperaturen die opliepen tot bijna 50 graden, was zonder klimaatverandering zo goed als onmogelijk geweest. Dat blijkt uit een studie van een internationale groep van klimaatonderzoekers. De klimaatverandering heeft de hittegolf in Canada en de VS 150 keer waarschijnlijker gemaakt. Dat meldt het onderzoeksproject World Weather Attribution (WWA).