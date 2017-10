Japan en NAVO willen "maximale druk" op Noord-Korea, in plaats van dialoog ADN

10u10

Bron: ANP 0 REUTERS De Japanse premier Shinzo Abe en de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zijn het eens om de internationale druk op Noord-Korea te verhogen om zo een einde te maken aan de Noord-Koreaanse nucleaire en rakettenbedreiging.

"Ik deel de visie met secretaris-generaal Stoltenberg dat op dit moment het noodzakelijk is om de druk tot het maximum te verhogen, in plaats van dialoog, om Noord-Korea te dwingen af te zien van al zijn nucleaire en raketprogramma's", aldus Abe.

Hun akkoord is een "belangrijke verwezenlijking", zei Abe tijdens een gezamenlijke persconferentie, na zijn ontmoeting met Stoltenberg in Japan. Volgens Stoltenberg zijn de kern- en rakettenprogramma's van Noord-Korea een "globale bedreiging die een globaal antwoord vereist". De NAVO-baas riep Noord-Korea op om de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland toe te passen.

Verantwoordelijk pad

"Eerste minister Abe en ik zijn het eens dat sterke internationale druk vereist is om Pyongyang ertoe aan te zetten een verantwoordelijk pad te kiezen om een vreedzame oplossing te vinden", aldus Stoltenberg. Tijdens zijn vierdaags bezoek aan Japan sprak Stoltenberg ook met minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono en minister van Defensie Itsunori Onodera. Hij reist woensdag verder naar Zuid-Korea.

Het regime in Noord-Korea voerde de afgelopen maanden een zesde kerntest uit en lanceerde verschillende ballistische langeafstandsraketten, die de Amerikaanse kust kunnen bereiken. In minder dan een maand vlogen twee van die raketten boven het noorden van Japan. Zowel vanuit de VS als Noord-Korea werd het discours steeds scherper. De Amerikaanse president Donald Trump zei meermaals een militair ingrijpen niet uit te sluiten.

AFP