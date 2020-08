Exclusief voor abonnees

Jana (37) heeft áltijd koorts: “Zowat overal wordt je temperatuur gemeten. Leuke dingen doen met mijn dochter is nu uitgesloten”

Inge Stiers

27 augustus 2020

07u21

In luchthavens, zwembaden en sommige horecazaken kom je tegenwoordig niet meer binnen alvorens je temperatuur is gecontroleerd. Koorts is namelijk hét symptoom van Covid-19. En laat net dat voor Jana Van Acker een probleem zijn. "Ik heb áltijd meer dan 38°C", zegt ze. "Daardoor word ik nu op veel plekken geweigerd. Leuke dingen doen met mijn dochtertje is uitgesloten."